تراجع أسعار الذهب بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يونيو 2023 11:08 مساءً - – انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتحول تركيز المتعاملين الآن صوب خطاب مرتقب لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1808 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1911.53 دولار للأوقية (الأونصة) في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1923.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى في ما يقرب من عام ونصف العام، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة الواحدة بأكثر من المتوقع بنسبة 12.2% في مايو.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا “لم يسعد الذهب بهذه الأنباء لأن البيانات الاقتصادية الأفضل ستؤدي إلى توقعات بأن يشدد المركزي الأمريكي سياسته وهذا من شأنه أن يرفع عوائد (سندات الخزانة) أيضا”.

ويترقب المستثمرون حديث باول أمام لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء قبل صدور بيانات اقتصادية رئيسية أخرى يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.79 دولار للأوقية وتتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 922.78 دولار للأوقية والبلاديوم 0.6% إلى 1297.89 دولار للأوقية.