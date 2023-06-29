مال وأعمال

بايدن يجدد ثقته في الاقتصاد الأمريكي ويستبعد الركود

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن يجدد ثقته في الاقتصاد الأمريكي ويستبعد الركود من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يونيو 2023 09:12 صباحاً - سي إن بي سي .. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة “قوي في الوقت الحالي” وإنه لا يتوقع حدوث ركود، وذلك قبل يوم من إلقاء خطاب خاص بالسياسة الاقتصادية في شيكاغو.

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وأدلى بايدن بتصريحاته يوم الثلاثاء في حفل خاص لجمع التبرعات في تشيفي تشيس بولاية ميريلاند.

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ومن المقرر أن يلقي خطاباً يوم الأربعاء في شيكاغو بشأن سياسته الاقتصادية، إذ يكثف الرئيس الفعاليات السياسية والسفر بعد شهرين من إطلاق حملته لإعادة انتخابه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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