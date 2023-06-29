انت الأن تتابع خبر إيطاليا تنتقد رفع أسعار الفائدة المتكرر في المركزي الأمريكي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبّب رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الاوروبي لانتقاد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وقالت ميلوني: هذا القراريتبع نهجا "مفرطا في التبسيط" يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.



ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما هذا الشهر، وقال إن رفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي مؤكد في يوليو/تموز إذ توقع أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% حتى نهاية عام 2025.



وقالت ميلوني للبرلمان: "من الصواب محاربة التضخم بشكل حاسم، لكن بالنسبة للعديد من الناس فإن الوصفة المبسطة لرفع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لا تبدو هي المسار الصحيح".