انت الأن تتابع خبر اقتراب الذهب من أدنى مستوى في 4 أشهر والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظلت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر، الخميس، بعدما ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة مجددا بهدف كبح جماح التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.25 بالمئة إلى 1912.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 0123 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ منتصف مارس عند 1902.69 دولار للأونصة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 1920.50 دولار للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر.

وقال باول إن من المرجح رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين وتوقع ألا يتراجع التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف قبل عام 2025.

وبحسب خدمة فيدووتش التابعة لشركة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 81 بالمئة رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.86 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 916.73 دولار، وقفز البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1261.66 دولار بعدما هبط لأدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة في الجلسة الماضية.