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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة الليبية تطالب بتعيين حارس قضائي على مؤسسة النفط من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يونيو 2023 02:08 مساءً - العربية نت .. هددت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، بوقف إنتاج وتصدير النفط إذا لم يُعين حارس قضائي على مؤسسة النفط.
وأبلغت الحكومة الليبية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بإمكانية تعيين حارس قضائي على حساباتها.
وقالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى مؤسسة النفط.
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