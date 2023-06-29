مال وأعمال

الحكومة الليبية تطالب بتعيين حارس قضائي على مؤسسة النفط

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة الليبية تطالب بتعيين حارس قضائي على مؤسسة النفط من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يونيو 2023 02:08 مساءً - العربية نت .. هددت الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، بوقف إنتاج وتصدير النفط إذا لم يُعين حارس قضائي على مؤسسة النفط.

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وأبلغت الحكومة الليبية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بإمكانية تعيين حارس قضائي على حساباتها.

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وقالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى مؤسسة النفط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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