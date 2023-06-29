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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز تجارة السلع بأمريكا يتراجع 6.1% في مايو إلى 91 مليار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يونيو 2023 03:12 مساءً - وكالات – تراجع عجز تجارة السلع بالولايات المتحدة في مايو مع انخفاض الواردات، لكن التحسن ليس كافيا على الأرجح؛ لمنع التجارة من أن تكون عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقالت وزارة التجارة، الأربعاء، إن العجز التجاري السلعي انخفض 6.1% إلى 91.1 مليار دولار الشهر الماضي، بعد ارتفاعه في أبريل.
ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3% خلال الربع الأول بعد المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.
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