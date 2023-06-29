741 مليون دينار تحصيلات الجمارك الأردنية خلال 5 أشهر

انت الأن تتابع خبر741 مليون دينار تحصيلات الجمارك الأردنية خلال 5 أشهر والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت التحصيلات الجمركية لدائرة الجمارك الأردنية في جميع المراكز الجمركية وغيرها من التحصيلات بنسبة 4.3% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الجمارك إلى أن إجمالي ما حصلت الدائرة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي وصل إلى 741 مليون دينار مقارنة مع 711 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتمثلت التحصيلات الجمركية التي حققتها دائرة الجمارك، بضريبة المبيعات والضريبة الخاصة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من التحصيلات الأخرى، حيث تشكل ضريبة المبيعات المحصلة من قبل دائرة الجمارك الحصة الكبرى من الأموال الإيرادات التي تتأتى لدائرة الجمارك الأردنية وتحولها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتندرج تحت مسمى التحصيلات الضريبية.