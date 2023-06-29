الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر بعد تصريحات باول عن الفائدة

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يونيو 2023 04:10 مساءً - – انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من أربعة أشهر على خلفية الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في حين كرر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) جيروم باول موقفه المؤيد للتشديد النقدي.

وبحلول الساعة 1743 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1912.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أدنى مستوى منذ منتصف مارس.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 1922.20 دولار للأوقية بتراجع 0.1% أيضا.

وقال باول يوم الأربعاء إن من المرجح تنفيذ مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في اجتماعات مقبلة للبنك المركزي، مضيفا أنه لا يستبعد زيادة تكلفة الاقتراض في اجتماع تحديد السياسة المقرر عقده في نهاية يوليو.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 82% رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الأمريكي المقبل في يوليو.

وأسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4%، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.81 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.4% إلى 912.20 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 3.7% إلى 1248.06 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام ونصف.