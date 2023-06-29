أسعار النفط تصعد 2% بعد تراجع كبير في مخزونات الخام…

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يونيو 2023 05:08 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الأربعاء بدفعة من تراجع أكبر من المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة بما فاق أثر القلق من تأثير الإقدام على عمليات رفع جديدة لأسعار الفائدة تبطئ من نمو الاقتصاد وتقلل من الطلب العالمي على النفط.

وبحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أو 1.8%، إلى 73.57 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار، أو 2.1%، إلى 69.10 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت انخفاضا بمقدار 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو بما يشكل ثاني أسبوع على التوالي من التراجع.

وهذا الانخفاض أكبر كثيرا مما توقعه محللون في استطلاع أجرته بتراجعها 1.8 مليون برميل. وبلغ الانخفاض في الأسبوع المماثل من العام الماضي 2.8 مليون برميل.

ويزيد التراجع أيضا عن متوسط انخفاض خمس سنوات (2018-2022) البالغ 7.8 مليون برميل.

وارتفعت أسعار النفط رغم مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وقالت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد يوم الثلاثاء إن التضخم المرتفع الذي لا يريد الاستجابة للإجراءات والانخفاض، سيتطلب من البنك تجنب إعلان نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة.