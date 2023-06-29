نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في السعودية يرتفع إلى 8.5% الربع الأول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 يونيو 2023 10:13 مساءً - – ذكرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية يوم الخميس، أن معدل البطالة في المملكة ارتفع إلى 8.5 بالمئة في الربع الأول من 2023 مقارنة مع ثمانية بالمئة في الربع الأخير من 2022.

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