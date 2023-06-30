انت الأن تتابع خبر النفط يرتفع إثر نقص كبير بالمخزونات الأميركية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الخميس، بعد أن منيت بخسائر بنحو نصف بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكانت أسواق النفط حققت مكاسب قوية أمس بفعل انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية، وذلك في ظل تحول الأنظار مجددا إلى زيادة أسعار الفائدة التي تضعف النمو الاقتصادي العالمي.

وكرر قادة أكبر بنوك مركزية في العالم التأكيد، الأربعاء على اعتقادهم في أنه ستكون هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر من أجل ترويض التضخم الجامح لكنهم قالوا إنهم يعتقدون أن بمقدورهم فعل ذلك دون التسبب في ركود.

ولم يستبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع الفائدة مجددا في الاجتماع التالي للبنك بينما عززت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التوقعات برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو للمرة التاسعة على التوالي في يوليو.

من ناحية أخرى، ساهم في زيادة الضغط على أسعار النفط استمرار تراجع الأرباح السنوية للشركات الصناعية في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمعدل في خانة العشرات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام إذ نال تراجع الطلب من هوامش الأرباح.

تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 1220 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند مستويات 69.56 دولار للبرميل.

وكان خاما القياس ارتفعا حوالي ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض المخزونات 1.8 مليون برميل.