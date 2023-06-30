انت الأن تتابع خبر التضخم في ألمانيا يرتفع بنسبة 6.8 بالمئة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع التضخم الألماني بمعدل أكثر من المتوقع في حزيران، ليقطع تراجعًا ممتدًا منذ بداية العام.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي في حزيران، وهو أعلى من المتوقع، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية. وبالمقارنة، انخفض معدل التضخم بشكل حاد في إسبانيا إلى 1.6 بالمئة وفي إيطاليا إلى 6.7 بالمئة. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الفرنسية غدًا الجمعة.

وارتفعت أسعار المستهلكين غير المنسقة مع دول الاتحاد الأوروبي 6.4 بالمئة في حزيران على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 6.1 بالمئة في الشهر الماضي.

وأضاف المكتب، أنه مقارنة بشهر أيار، ارتفعت أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي 0.4 بالمئة