انت الأن تتابع خبر 18.8 تريليون دولار قيمة الأصول الموحدة لـ 100 بنك أمريكي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمتلك أكبر 100 بنك في الولايات المتحدة ما مجموعه 18.8 تريليون دولار من الأصول الموحدة، لكن الانهيارات الأخيرة للبنوك متوسطة الحجم مثل سيليكون فالي، وفيرت ريبابليك، تسببت في مخاوف في جميع أنحاء العالم المصرفي.



أكبر بنك في أمريكا هو جي بي مورغان تشيس بأصول تزيد عن 3.267 تريليون دولار، ويأتي بنك أوف أمريكا في المرتبة الثانية نحو 2.518 تريليون دولار.



في المرتبة الثالثة جاء سيتي بنك بنحو 1.721 تريليون دولار، ثم بنك ويلز فارجو بنحو 1.687 تريليون دولار، ثم يو إس بانكورب بنحو 590.46 مليار دولار، وفقا لبيانات "visualcapitalist".



في المرتبة السادسة جاء تراست بنك بنحو 564.83 مليار دولار، بي إن سي بنك بنحو 556.31 مليار دولار، تلاه بنك غولدمان ساكس بنحو 490.79 مليار دولار.



وجاء في المرتبة التاسعة كابيتال ون بنحو 469.43 مليار دولار، ثم تي دي بنك بنحو 401.24 مليار دولار.



تمثل البنوك التي تحتل المرتبة الأولى والثانية مجتمعة حوالي 30% من الأصول الموحدة في هذه القائمة.



على الجانب الآخر، فإن أصغر بنك هو Bremer Bank بقيمة أصول مجمعة تبلغ 15.8 مليار دولار. على الرغم من أن هذا يبدو صغيراً في سياق هذه القائمة، إلا أنه يوجد بالفعل الآلاف من المؤسسات المالية التجارية الأصغر في البلاد.



شهدت العديد من البنوك تغييرات كبيرة في ترتيبها منذ آخر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية عام 2022.



ارتفع BMO Harris بمقدار 10 نقاط، حيث انتقل من 177 مليار دولار في الأصول الموحدة إلى 265 مليار دولار - بزيادة قدرها 50%.



في فبراير/شباط، استحوذ البنك على بنك الغرب ومقره سان فرانسيسكو (والذي كان يحتل المرتبة 34 سابقا في هذه القائمة).



كما شهد First Citizens تحسنًا في تصنيفه، حيث انتقل من المرتبة 30 إلى المرتبة 16، وذلك بفضل الاستحواذ على بقايا بنك Silicon Valley Bank.



في مايو/أيار 2023، تم إنهاء الاندماج المخطط له بين First Horizon وTD Bank بشكل متبادل. لو تم الاندماج، لكان قد شهد تجاوز TD Bank لحجم Capital One.



الأوزان المصرفية الثقيلة

عادةً ما تكون البنوك الكبرى أقل خطورة بالنسبة للمقترضين من حيث السيولة، حيث تمتلك مبالغ ضخمة من الأصول المتنوعة، في حين أن البنوك الأمريكية الأصغر والأكثر إقليمية لديها هامش خطأ أضيق.



ومع ذلك، تلعب العديد من العوامل الأخرى التي تتجاوز الحجم دورا في المخاطرة، مثل محفظة قروض المؤسسة أو أسلوب الإدارة.



من المتوقع أن يكون للتقلبات في القطاع المصرفي آثار على الاقتصاد الأوسع. على سبيل المثال، من المتوقع أن تنخفض قدرة الإقراض المصرفي بنسبة 1% هذا العام، وهو تحول يتوقع صندوق النقد الدولي أن يأخذ نصف نقطة مئوية تقريبا من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.



وخصصت أكبر البنوك المليارات تحسبا لقروض متعثرة نتيجة ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة.



لدى JP Morgan Chase حاليًا 2.3 مليار دولار من المخصصات / الاحتياطيات المبنية.



تقلبات البنوك

تلعب البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم (أصول تقل عن 250 مليار دولار) دورًا مهمًا في الاقتصاد.



مجتمعة، هذه البنوك مسؤولة عن 45% من الإقراض الاستهلاكي و80% من الإقراض العقاري التجاري.



ومع ذلك، فقد تم تشديد الإقراض من قبل هذه البنوك، في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية والمخاوف بشأن انهيار البنوك.



بشكل عام، من المرجح أن يؤدي استمرار الاضطرابات في القطاع المصرفي إلى تقليل ربحية البنوك وإبطاء النمو الاقتصادي في نهاية المطاف.