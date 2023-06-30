مال وأعمال

اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على إحياء اتفاق تبادل عملات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على إحياء اتفاق تبادل عملات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يونيو 2023 12:12 مساءً - – اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية يوم الخميس على إحياء اتفاق تبادل عملات بقيمة 10 مليارات دولار، بناء على تحسن العلاقات ثنائية الاتجاه لتعزيز شبكة أمان مالي إقليمية وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة.

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وكان قد تم الاتفاق على اتفاق المبادلة لأول مرة عام 2001 كأداة لمساعدة البلدين على مكافحة أزمة مالية، لكن لم يتم استخدامها مطلقا وانقضت صلاحيتها عام 2015 وسط توتر دبلوماسي.

وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، للصحفيين “هناك حاجة متزايدة لتعزيز العلاقات الثنائية بينما تواجه الاقتصادات العالمية والإقليمية حالة من عدم اليقين والمخاطر”.

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وأضاف أن اتفاق مقايضة العملة يأتي في إطار طموح البلدين لدعم التعاون بينهما.

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وفي ذروتها عام 2011 بلغت قيمة اتفاق المقايضة 70 مليار دولار.

وجاء إبرام الاتفاق، الذي تم إحياؤه في اجتماع في طوكيو بين وزير مالية اليابان شونيشي سوزوكي ونظيره الكوري الجنوبي تشو كيونج هو في أول حوار بين وزيري مالية البلدين منذ سبع سنوات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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