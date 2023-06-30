انت الأن تتابع خبر علامات تكشف الفرق بين اللحوم السليمة والفاسدة .. اعرفها قبل ما تخزن الأضحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في كل عيد أضحى يجد البعض صعوبة في التفرقة بين اللحوم السليمة والفاسدة ، بسبب كثرة ذبح الأضاحي في هذا العيد ، وتخزين كميات كبيرة من اللحوم ، وهنا قد لا يحسن صاحب اللحوم تخزينها ولا يعرف بعد ذلك الفرق بين اللحوم السليمة والفاسدة.

اللحوم السليمة والفاسدة

وكشفت الدكتورة مروة شعير ، خبير التغذية ، في تصريح له، عن كيفية معرفة الفرق بين اللحوم السليمة والفاسدة والعلامات التي بها نستطيع معرفة فساد اللحوم.

اللحوم السليمة– يكون ملمس اللحم الطازج متماسكاً طبيعياً وبه بعض الليونة، فهو يبقى كما هو عند الضغط عليه، كما يكون رطباً قليلاً

[اللحوم السليمة والفاسدة]

اللحوم السليمة والفاسدة

⁃ يمكن معرفة اللحوم السليمة من خلال شم رائحة اللحم والتي تعتبر هي أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان فسد أم لا.

– لا يوجد للحم الطازج أي رائحة سيئة أو مختلفة عن الرائحة الطبيعية،

اللحوم الفاسدة

– ظهور رائحة كريهة من أبرز علامات فساد اللحوم حتى ولو كان هذا اللحم طازجًا.

⁃ لزوجة اللحوم عند لمسها تشير إلى فساد اللحوم ، وبالتالي ضرورة التخلص منها وعدم أكلها، واللزوجة تعني وجود بكتيريا ضارة بها.

⁃ ظهور بقع خضراء أو سوداء اللون ، على اللحوم في إشارة إلى نمو الفطريات عليها

⁃ تغير لون اللحوم ، يؤكد أنها لحوم فاسدة ، من خلال اللون الأخضر أو اللون النبي على اللحوم.

⁃ ظهور تصبغات سوداء على اللحم تدل على فساده ونمو الفطريات فيه.

– اللحم الفاسد يكون ليناً جداً وعند الضغط عليه بالإصبع يترك علامة واضحة عليه كما يكون ملمسه لزجاً

كثرة أكل اللحوم

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني الموجود في اللحوم يسبب زيادة الوزن لأنه يتم تخزينه بالجسم على هيئة دهون، وينطبق هذا على مختلف أنواع اللحوم، وتحديدًا التي تحتوي على دهون كثيرة، وكذلك المصنعة الضارة بالصحة.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية ، المواطنين بعدم الإفراط في تناول اللحوم حيث إن الإفراط قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، ولذلك لابد أن تكون حريصًا عند تناول اللحوم، وتوازن بينها وبين الأطعمة الأخرى​.