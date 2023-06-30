انت الأن تتابع خبر شركتان روسية وصينية تطلقان مشروعا في دولة تمتلك أكبر احتياطي من "الذهب الأبيض" والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتزم شركتان روسية وصينية استثمار أكثر من 1.4 مليار دولار في صناعة الليثيوم في بوليفيا، إحدى الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.

وجاء ذلك وفقا لما أعلنت الحكومة البوليفية اليوم الجمعة.

وقال الرئيس البوليفي لويس آرسي في حدث عام إن "سيتيك غوان" الصينية ومجموعة "يورانيوم وان" الروسية اللتين تمتلك الدولة حصة كبيرة فيهما، ستشتركان مع شركة "واي إل بي" المملوكة للدولة البوليفية لبناء مصنعين لمعالجة كربونات الليثيوم.

وكثيرا ما يوصف الليثيوم أنه "الذهب الأبيض" لثورة الطاقة النظيفة، وهو مكون مرغوب فيه للغاية يستعمل في صنع الهواتف المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية.

وقال آرسي "نحن ندعم عملية التصنيع في البلد"، وسيبدأ بناء المصنعين في غضون ثلاثة أشهر.

كما أبرمت بوليفيا التي تقول إنها تمتلك أكبر احتياطي في العالم، في يناير الماضي اتفاقية مع مجموعة "سي بي إس" الصينية لبناء مصنعين لبطاريات الليثيوم.

وقالت وزارة الطاقة البوليفية في بيان إن كلا من المصنعين الجديدين ستكون له قدرة على إنتاج ما يصل إلى 25 ألف طن متري من كربونات الليثيوم سنويا.

والصين وروسيا من بين مشتري الليثيوم الرئيسيين من بوليفيا. ويتم استخراج الليثيوم في الغالب في أستراليا وأميركا الجنوبية.