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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في ألمانيا يرتفع بنسبة 6.4% خلال يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يونيو 2023 02:08 مساءً - _ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا استنادا إلى بيانات أولية أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في يونيو الجاري بنسبة 6.4%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكان معدل الارتفاع وصل إلى 6.1% في مايو الماضي.
بذلك ترتفع وتيرة التضخم في ألمانيا مرة أخرى لأول مرة منذ فبراير الماضي، مدفوعة مجددا بالارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية 13.7%.
في المقابل، ارتفعت أسعار الطاقة بمعدل أقل من المتوسط 3% وذلك بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي.
يذكر أن وتيرة معدل التضخم انخفضت منذ فبراير الماضي لثلاثة شهور متتالية، وإن ظل المعدل على مستوى مرتفع، حيث كان معدل التضخم وصل في ذلك الشهر إلى 8.7% وهو نفس مستواه في مطلع العام الجاري.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا في الشهر الجاري على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بمايو الماضي.
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