طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 239 ألفا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يونيو 2023 03:12 مساءً - وكالات _ تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس 29 يونيو، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 26 ألفًا إلى 239 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 25 يونيو.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 265 ألفًا في أحدث الأسبوع.