انت الأن تتابع خبر تخفيض سعر البنزين بنوعيه"تعريفة" والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (895) فلساً /لتر بدلاً من (900) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1135) فلساً/لتر بدلاً من (1140) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح (675) فلساً/لتر بدلاً من (715) فلساً/لتر .

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر البنزبن 90 بمقدار (5) فلسات/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر ، وانخفاض سعر السولار بمقدار (40) فلساً/لتر.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تموز المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر ، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الشهري الذي عقدته اليوم الجمعة الموافق 30 حزيران لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تموز المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيارالماضي