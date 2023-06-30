الاقتصاد البريطاني ينمو 0.1% بالربع الأول من 2023

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يونيو 2023 05:08 مساءً - _ كشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا ، اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% بالربع الأول من العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي.

وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل 0.5% مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.

ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة كوفيد-19 بوتيرة أبطأ كثيرًا من الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريبا، على الرغم من أن ألمانيا تعاني أيضا وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 0.5% مما كان عليه قبل الجائحة.

وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي نمو الاقتصاد البريطاني 0.25% فقط هذا العام.