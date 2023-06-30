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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني ينمو 0.1% بالربع الأول من 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يونيو 2023 05:08 مساءً - _ كشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا ، اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% بالربع الأول من العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي.
وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل 0.5% مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.
ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة كوفيد-19 بوتيرة أبطأ كثيرًا من الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريبا، على الرغم من أن ألمانيا تعاني أيضا وكان اقتصادها في الربع الأول أقل 0.5% مما كان عليه قبل الجائحة.
وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي نمو الاقتصاد البريطاني 0.25% فقط هذا العام.
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