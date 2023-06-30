التضخم في طوكيو يرتفع 2% ليتجاوز توقعات المركزي الياباني

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يونيو 2023 07:10 مساءً - _ كشفت بيانات حكومية اليوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية ، 3.2% في يونيو عنها قبل عام متجاوزة المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي المصري الياباني ، عند 2% للشهر الثالث عشر على التوالي في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط التضخمية.

وأوضحت بيانات منفصلة تراجع إنتاج المصانع أكثر من المتوقع في مايو، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المعتمد على التصدير مع تأثر آفاق الطلب العالمي بدورة تشديد نقدي قوية في الولايات المتحدة وضعف النمو في الصين.

ومن المرجح أن تبقي أرقام التضخم في طوكيو على التوقعات بأن يتخلى البنك المركزي المصري الياباني تدريجيا عن اجراءات التحفيز واسعة النطاق هذا العام.

وتعتبر أرقام التضخم في طوكيو مؤشرا أوليا على الاتجاهات في باقي أنحاء الدولة.

وجاءت الزيادة في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بطوكيو، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الأغذية الطازجة والوقود، بعد زيادة نسبتها 3.1 % في مايو.

وكان متوسط توقعات السوق أن تبلغ الزيادة 3.3 %.

وأكدت البيانات أن مؤشرَا يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود ارتفع 3.8 % في يونيو عنه قبل عام بعد زيادة نسبتها 3.9 % في مايو.