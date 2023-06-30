مال وأعمال

نشاط المصانع الصينية يتراجع في يونيو للشهر الثالث على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نشاط المصانع الصينية يتراجع في يونيو للشهر الثالث على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يونيو 2023 08:11 مساءً - _ كشف مسح رسمي بشأن المصانع الصينية ، اليوم الجمعة، انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي في يونيو، لكن بوتيرة أبطأ، بالوقت الذي يتزايد فيه الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب الضعيف.

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ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء فإن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات سجل قراءة 49.0 في يونيو مقارنة مع 48.8 في مايو، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة متماشية مع التوقعات.

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وبدأ المحللون خفض توقعاتهم للاقتصاد الصيني لبقية العام بعدما جاءت بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر مايو دون المتوقع في علامة على أن التعافي من الجائحة الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول من العام قد بدأ يفقد قوته الدافعة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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