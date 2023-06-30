نمو إنتاج مصانع كوريا الجنوبية في مايو بدعم إنتاج السيارات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يونيو 2023 08:11 مساءً - _ كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة قفزة غير متوقعة في إنتاج المصانع في كوريا الجنوبية في مايو، بقيادة إنتاج السيارات والرقائق في حين زادت أيضا مبيعات التجزئة الشهر الماضي في مؤشر على تعاف تدريجي للاقتصاد.

وارتفع مؤشر الناتج الصناعي 3.2% في مايو، على أساس شهري معدل في ضوء العوامل الموسمية، وذلك بالمقارنة مع انخفاض نسبته 0.6 % في أبريل، ووفقًا لبيانات جهاز الإحصاء الكوري.

وتجاوزت الزيادة أعلى توقع في استطلاع أجرته بأن ينمو الناتج الصناعي 2.8 %.

وقفز إنتاج السيارات 8.7 % وارتفع إنتاج أشباه الموصلات 4.4 % على أساس شهري بينما هوى إنتاج معدات الاتصال 16.9 %.

وتراجع إنتاج المصانع 7.3 % على أساس سنوي، وهو ما جاء أخف وطأة من تراجع نسبته تسعة % في أبريل وتوقعات بانخفاض نسبته 8.4% في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد.

وقالت وزارة المالية بعد صدور البيانات إنها تظهر أن الاقتصاد في طريقه للتعافي بعد تصحيح طفيف الشهر السابق. وأضافت أن الضغوط النزولية قد تراجعت لكن المخاطر لا تزال قائمة.

وتوقعت الوزارة أن ينتعش إنتاج المصانع في الربع الثاني من العام بعد أربعة فصول متتالية من التراجع، وذلك مع انتعاش الصادرات.

وارتفع مؤشر الإنتاج للقطاعات كافة، والذي يشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، 1.3 % في مايو على أساس شهري ليعوض انخفاض بنفس النسبة في أبريل.

وزادت مبيعات التجزئة 0.4 % في مايو بعد تسجيلها أكبر انخفاض في خمسة أشهر عند 2.6 % في أبريل.