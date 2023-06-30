التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 5.5% خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يونيو 2023 09:12 مساءً - وكالات _ استمر معدل التضخم بالتراجع في منطقة اليورو في يونيو مع انخفاض تكاليف الطاقة رغم أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ما زالت مرتفعة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم .

وسجلت أسعار المواد الاستهلاكية 5.5% هذا الشهر، مقارنة بنحو 6.1% في مايو، بحسب وكالة “يوروستات” التابعة للاتحاد الأوروبي.

وبما أن أسعار المواد الاستهلاكية ما زالت أعلى من هدف البنك المركزي المصري الأوروبي البالغ 2%، يتوقع محللون بأن يتواصل رفع معدلات الفائدة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11.7% في يونيو مقارنة مع 12.5% في مايو، بحسب “يوروستات”.

وذكرت الوكالة بأن التضخم في أسعار الطاقة في منطقة اليورو تراجع أكثر إلى مستويات سلبية في مايو، لينخفض بنسبة 5,6 % في يونيو بعدما سجّل تراجعا بنسبة 1,8 %في مايو.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والتبغ المتذبذبة، بعض الشيء إلى 5.4 % في يونيو مقارنة بنحز 5,3 % في مايو.