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نعرض لكم الان تفاصيل خبر : تراجع طفيف بإنتاج أوبك في يونيو قبل تخفيضات السعودية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يونيو 2023 10:10 مساءً - أظهر مسح لوكالة ، نشرت نتائجه الجمعة، أن إنتاج النفط من دول أوبك انخفض بشكل طفيف في يونيو إذ حدت الزيادات من العراق ونيجيريا من تأثير التخفيضات التي أعلنها منتجون آخرون، على الرغم من اتفاق أوبك+ الأوسع والتخفيضات الطوعية التي طبقها عدة أعضاء بالمجموعة لدعم السوق.
ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ضخت 28.18 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 50 ألف برميل يوميا فقط عن الرقم المعدل لمايو.
ويشير المسح إلى إحراز تقدم طفيف من جانب أوبك في الحد من الإمدادات قبل الخفض الطوعي الإضافي من قبل السعودية والذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو، في إطار أحدث اتفاق للمنتجين والذي توصلوا إليه في يونيو لدعم السوق.
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