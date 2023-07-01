الذهب يتجه لتسجيل خسارة فصلية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

دبي - احمد فتحي في السبت 1 يوليو 2023 12:12 صباحاً - + يتجه الذهب لتسجيل أول خسارة فصلية له في ثلاثة فصول يوم الجمعة، بضغط من توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما منحت مؤشرات على تراجع التضخم المعدن الأصفر بعض الدعم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1916.09 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1923.90 دولار للأوقية.

انخفضت الأسعار 2.7 بالمئة هذا الربع، متراجعة من مستويات قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072 دولارا في مايو، بسبب الاضطرابات المصرفية الأمريكية إلى أقل من 1900 دولار يوم الخميس.

ومؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات على وشك تحقيق مكاسب في هذا الربع، مما أدى إلى تآكل جاذبية الذهب لدى المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وشهد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ركودا في مايو، في حين ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى البنك المركزي المصري بوتيرة سنوية 3.8 بالمئة، منخفضا عن وتيرة أبريل التي بلغت 4.3 بالمئة.

وارتفعت أسعار الذهب بعد البيانات.

وترفع زيادة أسعار الفائدة عوائد السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك في مذكرة “على المدى القصير، قد يشكل احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية جنبا إلى جنب مع ارتفاع العوائد الحقيقية (لسندات الخزانة) الأمريكية.. تحديًا مستمرا للذهب”.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.71 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 901.20 دولار وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة مسجلا 1233.46 دولار.