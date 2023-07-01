مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يخفق مجددا في التوصل لاتفاق لإصلاح سوق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يخفق مجددا في التوصل لاتفاق لإصلاح سوق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 1 يوليو 2023 11:07 صباحاً - _ قالت مصادر دبلوماسية إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أخفقت مجددا يوم الجمعة في إبرام اتفاق بشأن إصلاح سوق الطاقة الكهربائية، إذ لا تزال الدول على خلاف حول تقديم مساعدات حكومية جديدة محتملة لمحطات الطاقة الكهربائية.

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ويسعى الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن إصلاحات مقررة لسوق الطاقة الكهربائية في الاتحاد الأوروبي، لكن دولا مثل ألمانيا وفرنسا واجهت صعوبات في الموافقة على عناصر من بينها ضوابط تقديم مساعدات من الدولة إلى محطات الطاقة.

وذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن سفراء الدول الأعضاء لم يوافقوا على اقتراح بحل وسط يوم الجمعة. وشكا البعض من عدم إتاحة الوقت الكافي للتدقيق في النص المقترح وتحليله إذ أرسلته السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، مساء يوم الخميس للدول الأعضاء.

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وستتسلم إسبانيا مسؤولية التوصل لاتفاق إذ تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من يوليو وحتى نهاية العام.

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وتهدف الإصلاحات المقترحة لسوق الطاقة الكهربائية إلى جعل أسعار الكهرباء في أوروبا أكثر استقرارا وتجنب تكرار أزمة الطاقة التي وقعت العام الماضي عندما أدى ارتفاع قياسي في أسعار الغاز لزيادة حادة في سعر الخدمة على المستهلكين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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