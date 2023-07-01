الولايات المتحدة تشتري 3.2 مليون برميل نفط لدعم الاحتياطي…

دبي - احمد فتحي في السبت 1 يوليو 2023 01:10 مساءً - سي إن بي سي _ قالت وزارة الطاقة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة إنها اشترت 3.2 مليون برميل من النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.

يأتي ذلك بينما تعاود إدارة الرئيس جو بايدن ملء المخزون النفطي ببطء بعد أن سحبت كميات كبيرة منه العام الماضي.