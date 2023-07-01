نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تطلب من شركات النفط إعطاء الأولوية في إمدادات البنزين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 1 يوليو 2023 05:16 مساءً - وكالات _ قالت وزارة الطاقة الروسية يوم الجمعة إن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أصدر تعليمات لشركات النفط بإعطاء الأولوية لتوريد البنزين إلى السوق المحلية، حتى في الحالات التي تحقق فيها الصادرات أرباحا أعلى. وقالت الوزارة إن نوفاك أعطى الأمر أيضا لتطوير حصص تصدير المنتجات النفطية.

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