صحيفة: خلاف في الحكومة الألمانية حول بيع طائرات سعودية

دبي - احمد فتحي في السبت 1 يوليو 2023 06:12 مساءً - _ ذكرت صحيفة فيلت ام زونتاج ، صباح اليوم السبت، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة الائتلافية الألمانية على خلاف بشأن ما إذا كانت سترضخ للضغوط البريطانية وتوافق على إنتاج طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للسعودية.

وأبرمت الرياض صفقة مع شركة بي.إيه.إي سيستمز لصناعة الأسلحة قبل خمسة أعوام لتوريد 48 من تلك الطائرات لكن جرى تعليق الصفقة بسبب الحرب في اليمن إذ تدخلت قوات بقيادة السعودية في عام 2015.

وذكرت مصادر في قطاع صناعة الأسلحة لرويترز في ذلك الوقت أن ثلث مكونات الطائرات يأتي من ألمانيا.

ويميل المستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي ذي الميول اليسارية، ووزير المالية كريستيان ليندنر نحو السماح بالتصدير، لكن حزب الخضر وأعضاء بالحزب الديمقراطي الاشتراكي يعارضون هذه الخطوة بشدة، وفقا لتقرير الصحيفة.

وعلقت ألمانيا بيع الأسلحة للرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، واتبعت في ذلك نهجا أكثر صرامة بكثير مقارنة بالحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وحظر اتفاق أبرم في مارس آذار 2018 بين المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الاشتراكي مبيعات الأسلحة لأي طرف في حرب اليمن، باستثناء بعض العناصر التي تمت الموافقة على بيعها قبل توقيع الاتفاق وكذلك مبيعات الأسلحة التي ستظل داخل الدولة المستوردة.

ومنذ التقارب بين السعودية وإيران، والذي يمكن أن ينهي حربهما بالوكالة في اليمن، يقول البريطانيون إن ألمانيا لا تستطيع منع تصدير طائرات يوروفايتر إلى أطراف ثالثة.

ورفض متحدث باسم المستشارية التعليق على تقرير الصحيفة.