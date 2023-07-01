التموين: عودة العمل بمراكز تجميع الأقماح المحلية اليوم

دبي - احمد فتحي في السبت 1 يوليو 2023 08:08 مساءً - فتحت مراكز استقبال الاقماح المحلية ابوابها أمام الموردين ، صباح اليوم السبت، بعد توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال احمد مهدى، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن غرف العمليات الخاصة بمتابعه استقبال الاقماح المحلية بالوزارة تستأنف عملها اليوم، مشيرًا إلى أن الغرف المركزية بالمديريات ترفع تقريرًا يوميًا لغرفه العمليات المركزية بالوزارة بشأن نسب التوريد بالمواقع المفتوحة بالمحافظة.

ولفت مهدي إلى توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بفتح المواقع التسويقيه حتى أغسطس المقبل، موضحًا أن الوزير قد وجه بتسهيل الأمر على الموردين.

ومن جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، معاون الوزير أن توجيهات الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قضت بسداد مستحقات الموردين بحد أقصى خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن حافز النخالة الذى وجه به الوزير مازال قائم وهو 10 كيلو نخالة على الأردب الواحد حال تسليم المستندات الدالة على ذلك للمطحن.

وأشار كمال أن غرف العمليات بالمديريات وغرفة عمليات الوزارة تعمل بتناغم تام لتسهيل عمليات التوريد وتذليل أي عقبات أمام الموردين.