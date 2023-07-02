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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات العامة الأول بالشرق الأوسط والسابع عالميا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 10:13 صباحاً - وكالات _ حصل صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالميا مقارنة بـ 100 صندوق سيادي عالمي وفقا لتقييم منظمة “GSWF” والذي يؤكد التزام الصندوق في تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة.
و قال تشاد ريتشارد مدير إدارة تطوير الاستراتيجية والابتكار في الاستثمارات العامة ، إن تصنيف الصندوق على المستويين الإقليمي والعالمي بين صناديق الثروة السيادية يؤكد الدور الريادي للصندوق في تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة.
وتابع حيث كان له الاثر الأكبر في دعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، فقد نظم أكبر مزادات طوعية من نوعها على مستوى العالم والتي بيع فيها 3.6 مليون طن من أرصدة الكربون الطوعي لعدة جهات وشركات محلية وعالمية، علاوة على إنجازاته كونه أول صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء بما في ذلك غصدار سندات خضراء لمدة 100 عاما لأول مرة بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.5 مليار دولار، وأول صندوق سيادي في المنطقة يعلن استهدافه الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون”.
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