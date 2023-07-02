397 مليون دينار فاتورة التقاعد في الربع الأول من العام الحالي

انت الأن تتابع خبر397 مليون دينار فاتورة التقاعد في الربع الأول من العام الحالي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع فاتورة التقاعد في الربع الأول من العام الجاري

وتشير البيانات إلى أن فاتورة التقاعد (وريث ومتقاعد) وصلت في الربع الأول من العام الحالي، إلى 397,108 مليون دينار



وشملت فاتورة التقاعد؛ المتقاعدين الخاضعين لأنظمة التقاعد المدني والعسكري الحكومي، حيث صرفت الحكومة 261,428 مليون دينار للمتقاعدين الأصلاء، بينما تم صرف 135,680 مليون دينار للورثة

وفي السياق، بلغت أعداد المتقاعدين في نهاية آذار (مارس) الماضي 397,108 ألف متقاعد