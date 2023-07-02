صادرات الزرقاء تتجاوز 13مليونا الشهر الماضي

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رياض - احمد صلاح - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة تصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال حزيران الماضي 13 مليونا و277 ألفا، و 106 دنانير.



وأضاف شريم، إن صادرات شهر حزيران شملت بشكل رئيس السيارات ولوازمها ومواد البناء، الأدوات الصحية، الأدوية ومستلزماتها، المواد الغذائية، الألبسة والمجوهرات، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.



وأشار إلى إصدار 399 شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقا