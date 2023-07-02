انت الأن تتابع خبر. اسعار الخضار و الفواكة في السوق المحلي الأحد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأحد، 4132 طنا، منها 3006 أطنان خضار، و951 طن فواكه، و174 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و22، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 10 و20، والجزر بين 25 و45، والخيار بين 10 و30، والزهرة بين 20 و35، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

