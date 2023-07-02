صادرات العراق من النفط تتجاوز 7 مليارات دولار في يونيو

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 04:10 مساءً - سبوتنيك نيوز _ أعلنت وزارة النفط العراقية مساء اليوم السبت، أن الصادرات النفطية للبلاد خلال شهر يونيو الماضي تجاوزت 7 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان إنه “بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليوناً و(59) ألفا ًو(52) برميلاً، بإيرادات بلغت (7.115) مليار دولار”.

وبحسب الإحصائية، فإن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق “بلغت (98) مليوناً و(725) ألفاً و(620) برميلاً”. وبلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 299 ألفا و445 برميلا.

وبلغت الصادرات النفطية من حقول القيارة غربي العراق 1 مليون و33 ألفا و987 برميلا.

وأكدت الوزارة في بيانها أن معدل الكميات اليومية المصدرة 3 مليون و335 ألف برميل يوميا، وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد 71.11 دولار.

وكان العراق قد استأنف في مايو الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، بعد أكثر من شهر على توقفه وعقب توصل بغداد وأربيل إلى تسوية بشأن هذا الملف الشائك الذي تسبب بتوتر العلاقات بين الطرفين لسنوات.