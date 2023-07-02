20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المسجلة بمركز الإيداع لنهاية حزيران

انت الأن تتابع خبر20 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المسجلة بمركز الإيداع لنهاية حزيران والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية لنهاية حزيران الماضي، 7.6 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 20 مليار دينار.

ووفق بيانات مركز الإيداع، بلغت ملكية الأردنيين نحو 5 مليارات ورقة مالية وبقيمة إجمالية 10.7 مليار دينار، في حين سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من دون الجنسية الأردنية ما يقارب 1.7 مليار ورقة مالية وقيمتها الإجمالية نحو 7.3 مليار دينار.

واحتلت السعودية سلم ترتيب قائمة الملكية للجنسيات غير الأردنية حسب القيمة الإجمالية، وبقيمة وصلت إلى 1.089 مليار دينار، وبعدد أوراق مالية تجاوزت الـ435.7 مليون ورقة.