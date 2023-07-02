السعودية وتركيا تؤكدان تعزيز العلاقات بمجالات التجارة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 07:10 مساءً - وكالات _ أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، ونظيره السعودي ماجد عبدالله القصبي، العزم على مواصلة الحوار القوي لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي تغريدة عبر تويتر، السبت 1 يوليو 2023، قال بولات إن نظيره السعودي قدم له التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول ، أوضح أنهما أكدا عزمهما على مواصلة الحوار القوي لتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة بين تركيا والسعودية.

ويعكس هذا التأكيد على الحوار القوي بين البلدين رغبة كلٍ من تركيا والسعودية في تعزيز العلاقات التجارية بينهما وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.

ويأتي ذلك في سياق جهود البلدين لتعزيز التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بما يعود بالفائدة على الاقتصادين والشعبين في البلدين.

ومن المتوقع أن تتضمن هذه الجهود تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة مثل التجارة، والاستثمار، والسياحة، وتسهيل التبادل التجاري والتعاملات المالية بين الشركات السعودية والتركية.

جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين تركيا والسعودية لها أهمية استراتيجية بالغة؛ حيث تعد البلدين من أكبر اقتصادات المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم التعاون المتزايد في هذه المجالات في تعزيز النمو الاقتصادي وتعميق العلاقات بين البلدين.