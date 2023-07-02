انت الأن تتابع خبر الحكومة:تصويب أوضاع المركبات السياحية التي لا تقل سنة صنعها عن 2006 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدر في عدد الجريدة الرسمية، الأحد، نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2023.

وتضمن النظام المعدل، إلغاء نص البند 2 من الفقرة (أ) من المادة 4 من النظام الأصلي، والاستعاضة عنه بالنص التالي: "تلتزم الشركات المرخصة والعاملة بتصويب أوضاع مركباتها السياحية من حيث العمر التشغيلي المنصوص عليه في البند 1 من الفقرة للمركبات السياحية التي لا تقل سنة صنعها عن (2006) خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل".