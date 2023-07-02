مال وأعمال

مسؤول سابق بالخزانة الأمريكية: احتياطي الصين من النقد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤول سابق بالخزانة الأمريكية: احتياطي الصين من النقد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يوليو 2023 10:10 مساءً - سي ان بي سي _ كشف مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية أن الصين لديها احتياطي من النقد الأجنبي ضعف ما تعلنه البيانات الرسمية.

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وبحسب براد سيسر المسؤول السابق في وزارة الخزانة (شغل منصب نائب مساعد للتحليل الاقتصادي الدولي)، فإن الطريقة التي تدير بها الصين عملتها والاحتياطي النقدي الأجنبي لديها أصبحت أقل شفافية مع مرور الوقت، بما يخلق أنواعاً جديدة من المخاطر بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وبحسب البيانات الصينية الرسمية، وصل إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى بكين ين إلى 3.12 تريليون دولار بنهاية 2022، إلا أن تقديرات سيستر تشير إلى أن الرقم الحقيقي هو 6 تريليونات دولار.

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وعلى مدار الفترة من 2002 وحتى 2012، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى بكين من الدولار تدريجياً، إذ اشترى البنك المركزي المصري الصيني أصولاً بالدولار لمنع ارتفاع قيمة اليوان الصيني كثيراً بما يسمح للصادرات بأن تظل رخيصة.

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لكن في آخر 10 سنوات، توقف الاحتياطي الصيني عن الزيادة، ليصبح الأمر محيراً، إذ واصل الفائض التجاري الصيني الزيادة، والآن يقف عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويقول سيستر في هذا الصدد: طالما أنه للصين نظام ظل مصرفي – مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدموا خدمات مماثلةللبنوك التجارية التقليدية- قد يصبح لديها احتياطيات الظل..ليس كل ما تفعله الصين في السوق يظهر في الميزانية العمومية لبنك الشعب الصيني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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