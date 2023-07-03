انت الأن تتابع خبر اجتماع بين اتحاد كرة القدم وإدارة الرمثا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعقد اتحاد كرة القدم ومجلس إدارة نادي الرمثا اجتماعا الاثنين، بعد قرار الأخير الانسحاب من بطولة درع الاتحاد وتجميد النشاط الرياضي؛ جراء ما وصفه الفريق بـ "الظلم التحكيمي" بحسب ما أكدت إدارة النادي الأحد.



وأفاد بيان صادر عن مجلس إدارة نادي الرمثا الرياضي، أن المجلس اجتمع مع "جماهير النادي من كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية ومجموعة من اللاعبين القدامى للنادي ووجهاء من مدينة الرمثا؛ للتباحث في قرار الإدارة لتجميد وتعليق المشاركة في بطولة درع المئوية جراء الظلم التحكيمي المستمر الذي يتعرض له النادي".



وخلال الاجتماع "تم الاستماع إلى آراء متعددة حول الموضوع، وقد أكدت المداخلات أن الظلم التحكيمي نهج مستمر يتعرض له النادي منذ زمن طويل" بحسب البيان.



وأشار البيان إلى أن "جماهير النادي واللاعبين القدامى ووجهاء الرمثا تنتظر ما سيسفر عنه اجتماع إدارة النادي مع اتحاد كرة القدم يوم الاثنين" 3 تموز الحالي، وعلى ضوء ذلك "سيتم تحديد الاستمرار في قرار تعليق المشاركة في بطولة درع المئوية من عدمه".



وأكد مصدر في اتحاد كرة القدم عقد الاجتماع الاثنين.



والسبت، قررت إدارة نادي الرمثا "تجميد النشاط الرياضي وتعليق المشاركة ببطولة الدرع حتى وضع حد لسوء التحكيم والظلم التحكيمي" وذلك بعد خسارة الفريق أمام الفيصلي في بطولة درع الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف في قمة الجولة الثامنة من المنافسات.



وهذه النتيجة قربت الفيصلي من التتويج بلقب البطولة بـ 24 نقطة، وأبعدت الرمثا الوصيف (16 نقطة)، علما بأن نظام البطولة يقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، حيث يخوض كل ناد 11 مباراة خلال المنافسات.



وبحسب المادة 41 من اللائحة التأديبية للموسم الكروي 2023-2024، فإن انسحاب الفريق من بطولة درع الاتحاد يترتب عليه الاستبعاد من المسابقة وتفرض عليه غرامة قدرها 50 ألف دينار.



وكذلك "تشطب كافة نتائجه (الفريق) في البطولة إذا كان الانسحاب أو التغيب في دور المجموعات، أما إذا كان الانسحاب أو التغيب في الأدوار الإقصائية فيعتبر النادي خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0، ما لم تكن النتيجة الفعلية للمباراة أكثر من ذلك لصالح الفريق الآخر" بحسب البند (ج) من الفقرة 6 في المادة المذكورة.

