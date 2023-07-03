فائض ميزان المدفوعات في قطر يقفز 190% إلى 1.8 مليار ريال…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 09:12 صباحاً - سي ان بي سي _ قفز فائض ميزان المدفوعات في قطر الربع الأول من عام 2023 بنسبة 190% على أساس سنوي إلى نحو 1.8 مليار ريال، بينما هبط بنسبة 85.4% مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 وفق بيانات رسمية.

ودعم ارتفاع فائض ميزان المدفوعات خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري نمو فائض الحساب الجاري بنسبة 13% إلى نحو 42.3 مليار ريال بتأثير من تراجع العجز في حسابي الدخل والخدمات والتحويلات الجارية.

وسجل الحساب الرأسمالي والمالي بنهاية مارس الماضي عجزًا بقيمة 38.9 مليار ريال بزيادة قدرها 14.4% عن العجز المسجل في الفترة المقابلة من عام 2022، بضغط من ارتفاع العجز في محافظ الاستثمار إلى نحو 38.2 مليار ريال.