انت الأن تتابع خبر توقعات بهبوط حاد للاقتصاد العالمي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت شركة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» هبوطاً حاداً للاقتصاد العالمي، مع استعداد رؤساء البنوك المركزية لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

قال دانيال إيفاسكين، مدير الاستثمار في الشركة: كلما زاد التشديد النقدي الذي يستشعر مسؤولو السياسة النقدية ضرورة تطبيقه؛ زاد عدم اليقين بشأن التأخر في ظهور آثاره، والمخاطر الكبرى على التوقعات الاقتصادية الأكثر تطرفاً.

ولفت إلى أنه عندما ارتفعت أسعار الفائدة العام الماضي، كان تأخر ظهور تأثيرها خمسة أو ستة أرباع هو القاعدة الأساسية حينها. وبرغم أن الشركة تعتقد بأن الهبوط السلس هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد الأمريكي؛ إلا أن إيفاسكين قال: إن أكبر الشركة تتجنب مجالات السوق التي ستكون أكثر عرضة للخطر في حال حدوث ركود. وحذر إيفاسكين من أن دورة التشديد النقدي هذه قد تكون مختلفة عن الدورات السابقة.