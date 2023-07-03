مال وأعمال

إعادة انتخاب الصيني شو دونيو مديرا لمنظمة الأغذية والزراعة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إعادة انتخاب الصيني شو دونيو مديرا لمنظمة الأغذية والزراعة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 11:08 صباحاً - وكالات – أعيد انتخاب المدير العام المنتهية ولايته لمنظمة الاغذية والزراعة (فاو)، شو دونيو، الأحد، على رأس الوكالة التابعة للامم المتحدة والتي تتخذ من روما مقرا، وهو أول صيني يشغل هذا المنصب.

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وجرى التصويت على إعادة انتخاب دونيو، المرشح الوحيد للمنصب، بغالبية 168 صوتًا من أصل 182، في اقتراع سري للمؤتمر الوزاري، الذي تعقده المنظمة كل عامين.

تمتد ولايته الجديدة من الأول من أغسطس حتى 31 يوليو 2027.

وقبل انضمامه إلى الفاو في 2019، خلفا للبرازيلي خوسيه جرازيانو دا سيلفا، شغل شو دونيو منصب نائب وزير الزراعة وشؤون الريف في الصين.

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واعتبر انتخابه من الدورة الأولى حينها، اشارة إلى اهتمام الصين بقضايا الغذاء، وتولي مناصب قيادية في الهيئات الدولية.

درس شو دونيو، تربية النباتات وعلم الوراثة في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، وحصل على دكتوراه في العلوم البيئية من جامعة فاخينينجن في هولندا.

يمكن انتخاب المدراء العامين لمنظمة الأغذية والزراعة، لولايتين متتاليتين حدا أقصى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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