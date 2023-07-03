كوريا الجنوبية تسجل في يونيو أول فائض تجاري منذ 16 شهرا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 01:10 مساءً - – انخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر التاسع على التوالي في يونيو، بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات بشكل رئيسي، غير أن البلاد سجلت أول فائض تجاري منذ 16 شهرا وفقا لوزارة الصناعة.

وتراجعت قيمة الصادرات بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 54.24 مليار دولار في الشهر الماضي، وفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وجاء الانخفاض مع تراجع عائدات أشباه الموصلات، عنصر التصدير الرئيسي للبلاد بنسبة 28% بسبب انخفاض الطلب وتراجع أسعار الرقائق.

وقالت الوزارة إن الواردات هبطت بنسبة 11.7% على أساس سنوي لتصل إلى 53.11 مليار دولار في يونيو، مشيرة إلى أن واردات الطاقة انخفضت بنسبة 27.3% على أساس سنوي، حيث تعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لمعظم احتياجاتها من الطاقة.

ومع انخفاض الواردات، سجلت البلاد فائضا تجاريا قدره 1.13 مليار دولار في الشهر الماضي، منهية عجزا تجاريا لمدة 15 شهرا متتاليا.

وتجاوزت الواردات الصادرات في كوريا الجنوبية منذ مارس عام 2022، حتى مايو هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وهو أطول عجز تجاري تعاني منه البلاد منذ عام 1997، عندما عانت من العجز التجاري لمدة 29 شهرا متتاليا من يناير عام 1995 إلى مايو عام 1997.