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نعرض لكم الان تفاصيل خبر موانئ أبوظبي تستكمل الاستحواذ على نواتوم للخدمات اللوجستية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 02:08 مساءً - – قالت مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في بورصة أبوظبي يوم الأحد إنها استكملت الاستحواذ على شركة نواتوم للخدمات اللوجستية ومقرها إسبانيا في صفقة وصلت قيمتها إلى 660 مليون يورو (720 مليون دولار).
وأضافت المجموعة في بيان أن الصفقة، التي أبرمت العام الماضي، اكتملت بعد حصولها على الموافقة النهائية من السلطات الإسبانية.
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