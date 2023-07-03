انت الأن تتابع خبر كم برميل نفط عراقي وصل إلى الأردن الشهر الماضي .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ مجمل ما استورده الأردن من النفط العراقي، في شهر حزيران الماضي، نحو 300 ألف برميل نفط وذلك وفق ما كشفت عنه بيانات شركة تسويق النفط (سومو).



وكانت حكومتي الأردن والعراق قد اتفقتا على استئناف توريد النفط العراقي للأردن أيار الماضي.



واستورد الأردن بمعدل 10 آلاف برميل نفط يومياً، خلال الشهر الماضي، وفق بيانات شركة تسويق النفط.



وتشير البيانات المالية الني نشرتها الشركة، إلى المعدل الأولي الموزون لسعر البيع لـ “الأردن”، بلغ نحو 58.70 دولارا للبرميل الواحد.



** اتفاق أردني عراقي لاستئناف تريد النفط



وفي بداية أيار الماضي، وقع الأردن والعراق، مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام، يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل.



ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وعن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبدالغني.



ووفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن هذه الكمية تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام.

