مسح: نشاط المصانع في الصين يتباطأ خلال يونيو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يوليو 2023 03:12 مساءً - العربية نت .. أظهر مسح للقطاع الخاص في الصين أن نشاط المصانع نما بشكل أبطأ في يونيو، مما يدعم البيانات الرسمية الأسبوع الماضي التي أشارت إلى النمو المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض مؤشر “كايكسين” لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.5 في يونيو من 50.9 في مايو. وتوقع خبراء اقتصاديون أن تصل القراءة إلى 50.2 لشهر يونيو، وفقا لاستطلاع أجرته “”. تفصل الـ 50 نقطة التوسع عن الانكماش.

وأصدر المكتب الصيني للإحصاء بيانات يوم الجمعة الماضي أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في البلاد جاء عند 49.0 في يونيو – مقارنة مع 48.8 في مايو.

وقد سجلت ثقة الأعمال أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.

قال كبير الاقتصاديين في Caixin Insight Group وانج زهي: “تشير مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن تعافي الصين لم يجد بعد أساسًا مستقرًا، حيث لا تزال هناك مشكلات بارزة بما في ذلك الافتقار إلى محركات النمو الداخلية، وضعف الطلب وآفاق باهتة”، وفقا لشبكة “CNBC” الأميركية.

تابع: “المشاكل التي انعكست في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في “Caixin China” لشهر يونيو، والتي تتراوح من سوق العمل السيئ بشكل متزايد إلى زيادة الضغط الانكماشي وتراجع التفاؤل، تشير أيضًا إلى نفس النتيجة.”

واستطلع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي “Caixin” حوالي 650 من الشركات المصنعة الخاصة والمملوكة للدولة والتي تميل إلى أن تكون أكثر توجهاً نحو التصدير وتقع في المناطق الساحلية في بكين بينما استطلعت مؤشر مديري المشتريات الرسمي 3200 شركة في جميع أنحاء الصين.