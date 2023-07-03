انت الأن تتابع خبر قرار رسمي سعودي يُفاجئ أسواق النفط .. والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قررت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس آب وفق ما افادت به وكالة الانباء السعودية واس.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة قوله إن “إنتاج المملكة لشهر أغسطس 2023 سيبلغ نحو تسعة ملايين برميل يوميا”.

وأضاف المصدر أن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد أغسطس.

ويأتي الخفض الإضافي إلى جانب الخفض الطوعي الذي أعلنته المملكة سابقا في أبريل نيسان مع منتجي تحالف أوبك+ الآخرين، والذي يمتد حتى ديسمبر 2024.

وكانت السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تعهدت في وقت سابق هذا الشهر بإجراء خفض كبير في إنتاجها في يوليو تموز ليضاف إلى اتفاق تحالف أوبك+ الأوسع لخفض الإمدادات حتى عام 2024 في وقت تسعى فيه المجموعة لتعزيز أسعار النفط المنخفضة.

ويضخ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40 بالمئة من الخام العالمي.

ومن موسكو قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الاثنين إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب.

وقال في بيان “في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يوميا من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية”.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في أعقاب إعلان السعودية تمديد خفض الانتاج الطوعي حتى أغسطس آب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين إن المملكة ستمدد خفض الانتاج الطوعي بمقدار ميلون برميل يوميا لشهر آخر حتى أغسطس آب.

مُصدر في العالم، تمديد الخفض الطوعي للإنتاج ليشمل شهر أغسطس آب، مما بدد تأثير المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس آب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا إلى 76.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.8 بالمئة يوم الجمعة. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا مسجلا 71.45 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.