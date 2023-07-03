210 مليون دينار حوالات العاملين في الخارج خلالشهر آيار

انت الأن تتابع خبر210 مليون دينار حوالات العاملين في الخارج خلالشهر آيار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، أن حوالات العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر أيار من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2022 وبنسبة 2.3%.



وبلغت حوالات العاملين في الخارج 296.8 مليون دولار (210.4 مليون دينار) خلال شهر أيار.



فيما بلغت حوالات العاملين في الخارج خلال الخمسة شهور الاولى من عام 2023 ما مقداره مليار و399 مليونا و700 ألف دولار، (992.4 مليون دينار)، وذلك مقابل مليار و421 مليونا و700 ألف دولار (1,008.0 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

